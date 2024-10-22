الكهرباء تحدد 4 اشتراطات لنقل ملكية العدادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة اشتراطات لنقل ملكية عدادات الكهرباء من شخص إلى آخر.

خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء

وتضمنت الاشتراطات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كالتالي:

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4-إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

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