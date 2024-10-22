التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 34967 استفسار وشكوى خلال سبتمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:57 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر سبتمبر 2024.

وانتهي الجهاز من الإفادة بالراي القانوني لعدد 40 وحده من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتعامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع 13837 مراسلة إلكترونية استقبلها من 210 وحده من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي بين الجهاز والوحدات الحكومية.

كما انتهي الجهاز من دراسة 34967 استفسار وشكوي وردت إليه عبر الآليات المخصصة لذلك.

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