درجة الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:50 صباحاً - درجة الحرارة اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024، ودرجة الحرارة في كافة المحافظات، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة.

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على المواطنين بداية من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 11 ليلاً يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، ستنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأضافت بوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر بسرعة 60:50 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر إلى 3.5 متر.

درجة الحرارة اليوم 22 أكتوبر 2024

ونوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة تغيير نوعية الملابس، خاصة للكبار وصغار السن، ونصحت بارتداء الملابس الخريفية أثناء الخروج في فترات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر من اليوم بسبب انخفاض درجات الحرارة اليوم، لتجنب الإصابة بنزلات البرد الحادة.

درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى

- درجة الحرارة العظمى تسجل 29 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى تسجل 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في السواحل الشمالية الغربية

- درجة الحرارة العظمى تسجل 27 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة اليوم في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

- درجة الحرارة العظمى تسجل 32 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى تسجل 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة في شمال الصعيد

- درجة الحرارة العظمى تسجل 30 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى تسجل 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة في جنوب الصعيد

- درجة الحرارة العظمى تسجل 34 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى تسجل 22 درجة مئوية.