بلينكن: إسرائيل حققت أهدافها وحان وقت إنهاء الحرب - أخبار كلمتك

بلينكن: إسرائيل حققت أهدافها وحان وقت إنهاء الحرب - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

درجة الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
درجة الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر - أخبار كلمتك

درجة الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:50 صباحاً - درجة الحرارة اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024، ودرجة الحرارة في كافة المحافظات، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة.

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجة الحرارة

حالة الطقس اليوم

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على المواطنين بداية من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 11 ليلاً يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، ستنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

درجة الحرارة

وأضافت بوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر بسرعة 60:50 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر إلى 3.5 متر.

درجة الحرارة اليوم 22 أكتوبر 2024

ونوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة تغيير نوعية الملابس، خاصة للكبار وصغار السن، ونصحت بارتداء الملابس الخريفية أثناء الخروج في فترات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر من اليوم بسبب انخفاض درجات الحرارة اليوم، لتجنب الإصابة بنزلات البرد الحادة.

درجة الحرارة

درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى

- درجة الحرارة العظمى تسجل 29 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى تسجل 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في السواحل الشمالية الغربية

- درجة الحرارة العظمى تسجل 27 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة

درجة الحرارة اليوم في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

- درجة الحرارة العظمى تسجل 32 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى تسجل 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة في شمال الصعيد

- درجة الحرارة العظمى تسجل 30 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى تسجل 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة في جنوب الصعيد

- درجة الحرارة العظمى تسجل 34 درجة مئوية.

- درجة الحرارة الصغرى تسجل 22 درجة مئوية.

اقرأ أيضاً
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد: نوة رياح الصليب كسرت التوقعات ولا أمطار في الإسكندرية

سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

عودة البرودة.. «الأرصاد الجوية» تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق