بلينكن: إسرائيل حققت أهدافها وحان وقت إنهاء الحرب - أخبار كلمتك

بلينكن: إسرائيل حققت أهدافها وحان وقت إنهاء الحرب - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

للمشاركة في قمة تجمع دول «بريكس».. الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى روسيا الاتحادية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
للمشاركة في قمة تجمع دول «بريكس».. الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى روسيا الاتحادية - أخبار كلمتك

للمشاركة في قمة تجمع دول «بريكس».. الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى روسيا الاتحادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:18 صباحاً - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات السيد الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سوف يوضح موقف مصر الثابت، بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما سيشارك الرئيس في قمة "بريكس بلس"، التي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع، حيث سيؤكد الرئيس أهمية اجتماعات "بريكس بلس" في تعزيز التعاون "جنوب - جنوب".

وأضاف المتحدث أنه من المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس السيسى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضاً
«هذا ما ينتظره المصريون».. مصطفى بكري يشيد بتصريحات الرئيس السيسي حول مراجعة شروط صندوق النقد

الرئيس السيسي: حصة مصر من المياه لم تتغير على مدى مئات السنين

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق