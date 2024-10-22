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إغلاق كازينو بشارع الهرم لممارسة أنشطة سياحية دون ترخيص (صور) - أخبار كلمتك

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إغلاق كازينو بشارع الهرم لممارسة أنشطة سياحية دون ترخيص (صور) - أخبار كلمتك

إغلاق كازينو بشارع الهرم لممارسة أنشطة سياحية دون ترخيص (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:56 صباحاً - شهدت منطقة العمرانية حملة أمنية مكثفة أسفرت عن إغلاق كازينو هارد روك الواقع بشارع الهرم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

وأوضح بيان صادر عن حي العمرانية أن الحملة جاءت بعد ورود معلومات حول قيام الكازينو بممارسة أنشطة سياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للسياحة.

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وأضاف البيان أن قوات الحملة قامت برفع محتويات الكازينو بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 وتمت الحملة تحت إشراف مباشر من وكيل وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، وبالتعاون مع الإدارات المعنية.

وأكد البيان استمرار الجهات المعنية في متابعة مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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