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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:44 صباحاً - أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، حيث سجل سعر الطماطم نحو 15 جنيها.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور:

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2022

طماطم: من 7 جنيهات إلى 15 جنيها.

بطاطس: من 10 جنيهات إلى 18 جنيها.

بصل أحمر: من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

بصل أبيض: من 9 جنيهات إلى 17 جنيها.

كوسه: من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.

جزر: من 17 جنيها إلى 27 جنيها.

فاصوليا: من 30 جنيها إلى 40 جنيها.

باذنجان بلدي: من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

باذنجان رومي: من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

باذنجان أبيض: من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.

فلفل رومي: من 12 جنيها إلى 15 جنيها.

فلفل ألوان: من 20 جنيها إلى 40 جنيها.

خيار: من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

ثوم: من 55 جنيها إلى 85 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2022

برتقال بلدي: من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

برتقال سكرى: من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

ليمون حلو: من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

عنب رومي: من 25 جنيها إلى 35 جنيها.

تفاح أمريكي: من 50 جنيها إلى 100 جنيه.

بلح سمانى: من 7 جنيهات إلى 15 جنيها.

بلح زغلول: من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

جوافة: من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

رمان: من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

مانجو فص: من 40 جنيها إلى 90 جنيها.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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