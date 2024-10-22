أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:44 صباحاً - أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، حيث سجل سعر الطماطم نحو 15 جنيها.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور:

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2022

طماطم: من 7 جنيهات إلى 15 جنيها.

بطاطس: من 10 جنيهات إلى 18 جنيها.

بصل أحمر: من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

بصل أبيض: من 9 جنيهات إلى 17 جنيها.

كوسه: من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.

جزر: من 17 جنيها إلى 27 جنيها.

فاصوليا: من 30 جنيها إلى 40 جنيها.

باذنجان بلدي: من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

باذنجان رومي: من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

باذنجان أبيض: من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.

فلفل رومي: من 12 جنيها إلى 15 جنيها.

فلفل ألوان: من 20 جنيها إلى 40 جنيها.

خيار: من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

ثوم: من 55 جنيها إلى 85 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2022

برتقال بلدي: من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

برتقال سكرى: من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

ليمون حلو: من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

عنب رومي: من 25 جنيها إلى 35 جنيها.

تفاح أمريكي: من 50 جنيها إلى 100 جنيه.

بلح سمانى: من 7 جنيهات إلى 15 جنيها.

بلح زغلول: من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

جوافة: من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

رمان: من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

مانجو فص: من 40 جنيها إلى 90 جنيها.