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اليوم، آخرة فرصة للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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اليوم، آخرة فرصة للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم - أخبار كلمتك

اليوم، آخرة فرصة للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:45 صباحاً -  أعلنت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بـ قطاع المعاهد الأزهرية، أن اليوم الثلاثاء 22 من أكتوبر 2024 هو اليوم الأخير في تلقي طلبات التقديم الإلكترونية لمسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى حفظ القرآن الكريم، والتي تقام كل عام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 

 ويبدأ المتقدمون من يوم الأربعاء ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م في تسليم المستندات الخاصة بهم من خلال شيوخ المعاهد ومنسقي الأروقة ومحفظي المكاتب إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة التابعين لها تمهيدا لإعلان جداول الاختبارات خلال ١٠ أيام. 

رابط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 

ويمكن للطلاب التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط 

 

مراحل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 

وعن مراحل المسابقة، فهي كالتالي:

المرحلة الأولى (الترشيح للاشتراك في المسابقة): وتتم عن طريق الموجه المتابع للمكتب أو للمعهد. 

-المرحلة الثانية (التصفيات الأولية): تُعقَد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ويُرشح الحاصلون على (80) درجة فأكثر للمرحلة الثالثة؛ للتنافس على المراكز الأولى.

 

 -المرحلة الثالثة (التصفيات المؤهلة): تتم هذه المرحلة بالمناطق لاختيار الفائزين بالمنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، ويكون الطالب فائزًا في حالة حصوله على (90) درجة فأكثر في اختبارات هذه المرحلة. 

-المرحلة الرابعة (التصفيات النهائية): تتم في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في المستويات الأربعة؛ لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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