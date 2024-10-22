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الخطوات التي يتم تنفيذها لحجز تذاكر طيران - أخبار كلمتك

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الخطوات التي يتم تنفيذها لحجز تذاكر طيران - أخبار كلمتك

الخطوات التي يتم تنفيذها لحجز تذاكر طيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:29 صباحاً - تتيح شركة مصر للطيران خدمة حجز تذكرة السفر عبر الإنترنت من خلال عدة خطوات يجب على الراكب أتباعها لتأكيد بيانات الحجز.

 

الخطوات التي يتم تنفيذها لحجز تذاكر طيران:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الطيران.

اختيار اللغة والبلد التي تقوم بالحجز منها.

التعرف على التفاصيل الخاصة بالرحلة، ذهاب وعودة أما ذهاب فقط وتحديد موعد الرحلة، وعدد المرافقين في حالة وجود مرافقين.

اختيار الدرجة التي يسافر عليها.

بعدها سيتم عرض صفحة تحتوي على مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة من حيث سعر التذكرة العروض المقدمة.

 

تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني واسم أحد أقاربك ليتم الاتصال به في حالة وجود حالة طارئة أو مشكلة.

 

يتم الضغط على تسديد سعر ويتم الدفع من خلال الفيزا كارد وإدخال البيانات الخاصة بالفيزا.

 

ثم الضغط على تأكيد الحجز.  

 

وفي النهاية تقوم الشركة بإرسال نسخة من التذكرة على البريد الإلكتروني.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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