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حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

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حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 03:21 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت.. تنشر الأسبوع أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، تسليم أرض مصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 38200 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 38000 جنيه للطن، وحديد الكومي 36500 جنيه للطن، كما سجل العشري 36000 جنيه للطن، ومصر ستيل 37000 جنيه، وبيانكو سعر 36000 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 39000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان سعر 36000 جنيهًا، والجيوشي سعر 39000 جنيه، والمراكبي سعر 37000 جنيه للطن، وعطية سعر 37500 جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 36 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت

بينما سجل أسمنت الفهد اليوم، 2660 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2720 جنيهًا للطن، وأسمنت المهندس سجل 2750 جنيهًا، وأسمنت العسكري 2700 جنيهًا، وأسمنت المصريين 2730 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 2970 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس 2800 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 2770 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2750 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1750 إلى 1950 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 2700 و2950 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4150 جنيه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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