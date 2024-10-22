الصحة تعقد جلسة حوارية تحت عنوان فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:42 صباحاً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية من حيث تدريب الطاقم الطبي على إحداثيات قصور عضلة القلب وإحداثيات أمراض العيون (العلاج الجيني أو العمى لدى الأطفال)، والعمل على الاهتمام وتطوير البحوث التطبيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان تحت عنوان «فوائد البحوث التطبيقيه في تحسين الرعاية الصحية» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت الجلسة كل ما يخص الابحاث التطبيقية التي تم اجراؤها بالهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتحسين الرعاية الصحية، حيث تسعى البحوث التطبيقية إلى حل المشاكل العملية وتعزيز الفوائد الملموسة لمجموعة المعرفة الحالية، ومعالجة وتحسين التحديات، وتوفير حلول عملية وفعالة.

بدوره، أكد محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أهمية تدريب الفرق الطبية على البحوث التطبيقية وذلك لمصلحة مرضي قصور عضلة القلب والعمي لدى الاطفال، مؤكدا على ضرورة العمل على تثقيف المرضى وتحسين جودة الرعاية لدى مرضى الفشل القلبي والحد من العمي لدى الأطفال.

من جانبه، قال الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، ان عمليات زرع الصمامات بطريقة TAVI لمرضى العمليات الجراحية عالية الدقة في الفتره الاخيره تعمل بشكل ناجح وذلك للعمل على سرعة انقاذ مرضى قصور عضلة القلب.

وناقش الدكتور محمد سليم إستشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب أثر المبادرة القومية للقسطرة التداخلية في إنقاذ حياة السكان المصريين واهميتها والعمل عليها وتطوير الجراحات في الفترة الاخيرة.

من جانبها، افادت الدكتورة نجلاء حسن استشاري طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكارى احداثيات العلاج الجيني لضمور الشبكية واهمية العمل على توعية المجتمع بالعمى المبكر للأطفال وكيفية التعامل معه والوقاية من المرض.

من جانبه، ناقش الدكتور أيمن الغنيمي استشارى طب وجراحة العيون، دور معهد الرمد التذكارى في تمكين أبحاث طب وجراحة العيون وتحويل المجتمعات وتوعية المجتمع بالوقاية من امراض العيون والعمل على تدريب الاطباء لكافة جراحات العيون وذلك لتطوير وتحديث الجراحات للوصول إلى المعدلات العالمية في مكافحة العمي لدي الاطفال.