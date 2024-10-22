اليوم.. مجلس نقابة المحامين يجتمع لتشكيل هيئة المكتب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:09 صباحاً - يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لتشكيل هيئة المكتب.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين، واصلت عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشددت النقابة العامة للمحامين، على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي «بدلة كاملة والكرافتة»، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.