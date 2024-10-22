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بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:05 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. تنشر لكم الأسبوع مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024.

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:34 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:39 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 3:52 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:17 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 7:35 م

مواقيت الصلاة في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:35 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 12:40 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 3:52 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:17 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 7:36 م

مواقيت الصلاة في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:33 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 12:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 3:50 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:16 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 7:34 م

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:34 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 12:39 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 3:50 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:16 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 7:34 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:40 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:45 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 3:56 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:21 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، الموافق 19 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 7:40 م

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 في القاهرة والمحافظات

بالقاهرة والمحافظات.. .مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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