7 مبادئ للرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:44 مساءً - حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3 مسارات و3 محاور 7 مبادئ للرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة أن الـ3 محاور تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 تضم

المحور الأول:

التنمية المستدامة وعلاقتها بالتنمية الشاملة.

المحور الثالث:

خطط التنمية الإقليمية الشاملة 2030.

المحور الجيل الرابع من التعليم الثاني العالي والبحث العلمي.

وأضافت أن المسارات الثلاثة ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

والبحث العلمي 2030

البحث العلمي والابتكار والأثر.



مسار الاتصال مع المجتمع



بيئة نظام التعليم.

وتضم الخطة 7 مبادئ للرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي



الابتكار وريادة الأعمال

الاستدامة

التكامل

المشاركة الفعالة

التخصصات المتداخلة

المرجعية الدولية

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