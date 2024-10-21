بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 إلى الأحد 27 أكتوبر 2024.

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حالة الطقس في الأيام المقبلة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، حيث ستكون سرعة الرياح من (60 إلى 50 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 3.5 متر).

وتوقعت «الأرصاد» أن يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

ونوهت بوجود فرص أمطار خفيفة يومي الأربعاء 23 أكتوبر والخميس 24 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 20 السواحل الشمالية 26 21 جنوب سيناء 31 22 شمال الصعيد 29 18 جنوب الصعيد 34 22

درجات الحرارة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 19 السواحل الشمالية 26 21 جنوب سيناء 30 22 شمال الصعيد 29 18 جنوب الصعيد 33 21

درجات الحرارة يوم الخميس 24 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 19 السواحل الشمالية 26 20 جنوب سيناء 30 22 شمال الصعيد 29 17 جنوب الصعيد 33 20

درجات الحرارة يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 29 19 السواحل الشمالية 26 20 جنوب سيناء 30 21 شمال الصعيد 29 18 جنوب الصعيد 32 20

درجات الحرارة يوم السبت 26 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 26 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 29 19 السواحل الشمالية 26 20 جنوب سيناء 30 21 شمال الصعيد 29 17 جنوب الصعيد 32 20

درجات الحرارة يوم الأحد 27 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 19 السواحل الشمالية 25 20 جنوب سيناء 29 21 شمال الصعيد 28 17 جنوب الصعيد 31 20