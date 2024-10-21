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بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

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بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 إلى الأحد 27 أكتوبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، حيث ستكون سرعة الرياح من (60 إلى 50 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 3.5 متر).

طقس الأسبوع

وتوقعت «الأرصاد» أن يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

ونوهت بوجود فرص أمطار خفيفة يومي الأربعاء 23 أكتوبر والخميس 24 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 28 20
السواحل الشمالية 26 21
جنوب سيناء 31 22
شمال الصعيد 29 18
جنوب الصعيد 34 22

درجات الحرارة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 28 19
السواحل الشمالية 26 21
جنوب سيناء 30 22
شمال الصعيد 29 18
جنوب الصعيد 33 21

درجات الحرارة يوم الخميس 24 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 24 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 28 19
السواحل الشمالية 26 20
جنوب سيناء 30 22
شمال الصعيد 29 17
جنوب الصعيد 33 20

درجات الحرارة يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 29 19
السواحل الشمالية 26 20
جنوب سيناء 30 21
شمال الصعيد 29 18
جنوب الصعيد 32 20

درجات الحرارة يوم السبت 26 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 26 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 29 19
السواحل الشمالية 26 20
جنوب سيناء 30 21
شمال الصعيد 29 17
جنوب الصعيد 32 20

درجات الحرارة يوم الأحد 27 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 27 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 28 19
السواحل الشمالية 25 20
جنوب سيناء 29 21
شمال الصعيد 28 17
جنوب الصعيد 31 20

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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