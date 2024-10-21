بيان بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 إلى الأحد 27 أكتوبر 2024.
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حالة الطقس في الأيام المقبلة
أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.
وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، حيث ستكون سرعة الرياح من (60 إلى 50 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 3.5 متر).
وتوقعت «الأرصاد» أن يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.
ونوهت بوجود فرص أمطار خفيفة يومي الأربعاء 23 أكتوبر والخميس 24 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|28
|20
|السواحل الشمالية
|26
|21
|جنوب سيناء
|31
|22
|شمال الصعيد
|29
|18
|جنوب الصعيد
|34
|22
درجات الحرارة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|28
|19
|السواحل الشمالية
|26
|21
|جنوب سيناء
|30
|22
|شمال الصعيد
|29
|18
|جنوب الصعيد
|33
|21
درجات الحرارة يوم الخميس 24 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 24 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|28
|19
|السواحل الشمالية
|26
|20
|جنوب سيناء
|30
|22
|شمال الصعيد
|29
|17
|جنوب الصعيد
|33
|20
درجات الحرارة يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|29
|19
|السواحل الشمالية
|26
|20
|جنوب سيناء
|30
|21
|شمال الصعيد
|29
|18
|جنوب الصعيد
|32
|20
درجات الحرارة يوم السبت 26 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 26 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|29
|19
|السواحل الشمالية
|26
|20
|جنوب سيناء
|30
|21
|شمال الصعيد
|29
|17
|جنوب الصعيد
|32
|20
درجات الحرارة يوم الأحد 27 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 27 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|28
|19
|السواحل الشمالية
|25
|20
|جنوب سيناء
|29
|21
|شمال الصعيد
|28
|17
|جنوب الصعيد
|31
|20
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