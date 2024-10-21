سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق نهاية الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:37 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة يومي الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائلا للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22





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