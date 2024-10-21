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التموين: التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية - أخبار كلمتك

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التموين: التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية - أخبار كلمتك

التموين: التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:05 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية. 

وأضاف أنه يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها، وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين كلً من "الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها، بالإضافة إلى التعاون مع إدارة التعيينات بالقوات المسلحة، لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.

 

وأوضح أنه هناك  تعاون مع اتحاد الغرف التجارية وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، وكذلك  التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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