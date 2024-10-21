إبراهيم عيسى يوجه رسالة نارية لرئيس الوزراء بشأن صندوق النقد والدعم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:05 مساءً - قال الإعلامي إبراهيم عيسى: إن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة برنامج صندوق النقد جاء من خلال قراءة حقيقية لأحوال الناس، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت قبل اللجوء للصندوق.

روشتة صندوق النقد الدولي لمصر

وتابع خلال برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”:" إحنا روحنا لصندوق النقد علشان عيانين اقتصاديا، الصندوق طلع لنا روشتة علاجية ولكن بها آثار جانبية، برنامج الصندوق طلع علاجه فيه مشكلة ولكن إحنا عيانين، القصة مش قصة الصندوق ولكن ما قبل الصندوق".

ماذا تبقى من إجراءات برنامج صندوق النقد؟

واستطرد:"لم يبق الكثير في برنامجنا مع صندوق النقد، أخذنا شوطا كبيرا في اللي عايزه الصندوق، ويتبقى إجراء واحد بعد 6 شهور فيما يخص البنزين والسولار، أما بالنسبة للكهرباء، فالأسعار تم تحريكها بالفعل".

وتابع إبراهيم عيسى:"إن إحنا منضغطش على الناس اكتر من كده كويس، ولكن الناس في وضعها الحالي مخنوقة وتعبانة".

ولفت إلى أنه باق في اتفاق صندوق النقد الدولي شيء مهم، وهو تخارج الدولة من الاقتصاد، ومنافسة القطاع الخاص في السوق، وخروج ملكية الدولة من مصانع وشركات كبيرة، وعدم مزاحمة الدولة بمؤسساتها للقطاع الخاص.

أسئلة قوية يطرحها إبراهيم عيسى على الدولة

وتساءل إبراهيم عيسى: هل الدولة مصرة على هيمنتها على الاقتصاد ومنافسة لكل صاحب سوبر ماركت في مصر وإنشاء العقارات والمحلات والمصانع في مواجهة القطاع الخاص؟ ومن ثم سنوقف التعامل مع صندوق النقد لهذا السبب، ولو توقفنا عن الالتزام بالشروط مع الصندوق هذا سيخل بالاتفاق وبالتالي ستتوقف دفعات القرض، وهل هذا سيؤثر على المستثمر الذي يرغب في القدوم إلي السوق المصري؟ هذه أسئلة تجيب عليها الحكومة".

كيف تتصرف الحكومات الرشيدة

وتابع:"نحن لم نذهب الي صندوق النقد إلا بسبب وجود مشكلة اقتصادية، والحكومات الرشيدة يجب عليها أن تقوم بعمل خطط تحسبية للأزمات، وليس كما صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحديه أحد يتوقع تطورات الأحداث بالمنطقة، وأنه تفاجأ كحكومة وكدولة بالأحداث والتوترات بالمنطقة، هذا أمر غريب إحنا لازم نتوقع أن فيه حرب ولازم يبقى فيه سيناريو اقتصادي".

وهم الدعم الذي تحدث عنه رئيس الوزراء

وأشار إلى أن رئيس الوزراء عمال يتكلم عن الدعم وإنه بيحمل الدولة أعباء وأعباء، وفي الأساس الدعم يمثل في الموازنة 11.5% خدهم وخد قوتي وقوت عيال وهتصرفهم في ايه يعني هتقلل بيهم يعني الديون، انتوا بتقنعونا وبتوهمونا وكأن الدعم هو اللي موقف مصر عن التقدم والتطور والانضمام لأقوى 7 دول اقتصادية في العالم، هتعملوا لنا مشروعات عملاقة تاني ومدن تاني؟، وإزاي تصرح بأن برميل النفط تحرك وانت حاسبه على 83 دولارا بينما هو دلوقتي 75 دولارا".

أوجاع المواطنين بسبب غلاء المعيشة

واستطرد:"الناس تتوجع وتتشكى من لقمة العيش اليومية، وإحنا جايين نقولهم هنزود عليكم البنزين، الأزمة مش الصندوق ولكن في القروض ومزاحمة الدولة بهيئاتها ومؤسساتها في الاقتصاد، انتم عايزين الناس تنفجر بكلامكم كل شوية عن رفع الدعم"

حالة الإحباط في الشارع

وأختتم:"هناك حالة إحباط في الشارع، والخطر الكبير أن هناك تيارات انتحار سياسي تحاول استغلال الأزمة في إشعال الشارع المصري ونشر الفوضى".

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