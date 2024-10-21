تاج الدين: الحكومة تقدم رعاية كبيرة لـ «المواطن».. وخلو مصر من «الملاريا» إنجاز كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:54 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تضع ملف الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن أولوية كبيرة، خاصة الجانب الوقائي، مشيرا إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض «الملاريا» بمثابة إنجاز كبير.

وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة «دي إم سي» الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن عددًا من الأمراض منها، الالتهاب الكبدي «سي»، و«شلل الأطفال» والحصبة والحصبة الألماني»، و«البلهارسيا»، كانت تؤثر على صحة المصريين وجودة الحياة لهم، وكانت تمثل عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر.

في سياق منفصل.. أرجع تاج الدين، مشكلة القضية السكانية في جزء كبير منها إلى خوف الأسر على مستقبل أولادهم ورعايتهم وحياتهم، وكان يتم التعويض ذلك بإنجاب عدد أكبر من الأطفال، موضحا أن اليوم يوجد اهتمام من الحكومة والدولة المصرية بتقديم رعاية كبيرة للطفل والشباب والمواطن بهدف توفير إنسان صحيح يتمتع بصحة جيدة ومستقبل مشرق قادر على التعلم.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق اليوم أن مصر أصبحت رسميا خالية من مرض الملاريا، ما يعد إنجازًا طبيًا جديدًا يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي، كما يمثل خطوة تاريخية في القضاء على المرض الذي عانى منه المصريون لعدة سنوات.