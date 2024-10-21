تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

تاج الدين: الحكومة تقدم رعاية كبيرة لـ «المواطن».. وخلو مصر من «الملاريا» إنجاز كبير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تاج الدين: الحكومة تقدم رعاية كبيرة لـ «المواطن».. وخلو مصر من «الملاريا» إنجاز كبير - أخبار كلمتك

تاج الدين: الحكومة تقدم رعاية كبيرة لـ «المواطن».. وخلو مصر من «الملاريا» إنجاز كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:54 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تضع ملف الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن أولوية كبيرة، خاصة الجانب الوقائي، مشيرا إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض «الملاريا» بمثابة إنجاز كبير.

وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة «دي إم سي» الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن عددًا من الأمراض منها، الالتهاب الكبدي «سي»، و«شلل الأطفال» والحصبة والحصبة الألماني»، و«البلهارسيا»، كانت تؤثر على صحة المصريين وجودة الحياة لهم، وكانت تمثل عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر.

في سياق منفصل.. أرجع تاج الدين، مشكلة القضية السكانية في جزء كبير منها إلى خوف الأسر على مستقبل أولادهم ورعايتهم وحياتهم، وكان يتم التعويض ذلك بإنجاب عدد أكبر من الأطفال، موضحا أن اليوم يوجد اهتمام من الحكومة والدولة المصرية بتقديم رعاية كبيرة للطفل والشباب والمواطن بهدف توفير إنسان صحيح يتمتع بصحة جيدة ومستقبل مشرق قادر على التعلم.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق اليوم أن مصر أصبحت رسميا خالية من مرض الملاريا، ما يعد إنجازًا طبيًا جديدًا يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي، كما يمثل خطوة تاريخية في القضاء على المرض الذي عانى منه المصريون لعدة سنوات.

اقرأ أيضاً
غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الصدر بطب بنى سويف بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

محافظ الغربية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ومفتي الجمهورية السابق وشيخ مشايخ الطرق الصوفية قبيل احتفالية مولد السيد البدوي

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق