تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

كلمتك تكشف في عددها الجديد، كابوس 2024.. تعويم وارتفاعات غير مسبوقة لأسعار البنزين والسولار والبوتجاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كلمتك تكشف في عددها الجديد، كابوس 2024.. تعويم وارتفاعات غير مسبوقة لأسعار البنزين والسولار والبوتجاز - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، كابوس 2024.. تعويم وارتفاعات غير مسبوقة لأسعار البنزين والسولار والبوتجاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - تكشف كلمتك في عددها الجديد عن التعويمات والارتفاعات غير المسبوقة لأسعار البنزين والسولار والبوتجاز والكهرباء والغاز.. وخبراء: الناس هتجيب منين؟! والرئيس السيسي يأمر الحكومة بعقد اجتماعات مكثفة لمراجعة الموقف من صندوق النقد الدولي.. وزيادة الأجور والمعاشات قريبا.

 

اقرأ أيضا: - 

عصام كامل يكتب: الإمام.. رجل فى حجم أمة . 

 

سلامٌ على السنوار..  خبراء: إسرائيل لم تحقق الهدف الأول للعدوان على غزة..  ونتنياهو يبحث عن صفقة مع قائد «حماس» الجديد

 

 اللواء نصر سالم: المقاومة قد تضعف لكنها لن تموت..  و7 أكتوبر أثبتت أن كتائب القسام لم تتأثر باغتيال القادة.

 

«التنمية المحلية» تفرض جباية جديدة على الأطباء ومطالب لمدبولى بالتدخل

 

أزمات بالجملة بين كولر وإدارة الأهلي قبل السوبر المصري. 

 

 د. ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق: حملات تزييف أصل قدماء المصريين «مهاترات» !.

 

د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الحشيش أكثر المخدرات انتشارا فى مصر.

 

 مهرجان الموسيقى العربية.. لم ينجح أحد.. إهانة رتيبة الحفني ونسيان فريد الأطرش وتجاهل حلمي بكر واعتذارات النجوم.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق