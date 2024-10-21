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وزارة العمل تعلن عن بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد والبناء لدعم وحماية عمال التراحيل - أخبار كلمتك

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وزارة العمل تعلن عن بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد والبناء لدعم وحماية عمال التراحيل - أخبار كلمتك

وزارة العمل تعلن عن بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد والبناء لدعم وحماية عمال التراحيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، بوفد من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد.

 

وأكد الجانبان على أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الاتحاد" بشأن دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في هذا القطاع الذي يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية. 

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وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على شمول هؤلاء العمال داخل هذا القطاع بالتأمين والرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، ومواصلة جهود استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة،كبداية لحصولهم على كافة الخدمات والحماية والدعم.

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ووجه الوزير جبران الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع "الإتحاد" لتشكيل لجنة مُشتركة هدفها التواصل من أجل مواجهة كل التحديات التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع،وكذلك التعاون في التدريب والتوعية بتشريعات العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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