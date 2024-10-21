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المغامر الأمريكي يكشف كواليس تصويره لحظة صعود الكلب قمة الهرم (فيديو) - أخبار كلمتك

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المغامر الأمريكي يكشف كواليس تصويره لحظة صعود الكلب قمة الهرم (فيديو) - أخبار كلمتك

المغامر الأمريكي يكشف كواليس تصويره لحظة صعود الكلب قمة الهرم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:47 مساءً - كلب هرم خوفو، قال مارشال موشر المغامر الرياضي الأمريكي الذي صور لحظة صعود الكلب قمة هرم خوفو:"مشهد صعود الكلب كان استثنائيا ورد الفعل كان مدهشا ومثيرا للاهتمام".

 

مشهد رؤية الكلب على قمة الهرم

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "إكسترا نيوز":"كنا نطير بأعلى قمة الهرم بعد الحصول على التصاريح المطلوبة، والمشهد رائع، لكن رؤية الكلب على قمة الهرم أثار اهتمامي، واعتقدت أنه سيكون مصدر إلهام للكثيرين، لذلك فكرت في تسليط الضوء عليه، ومشاركة اللقطة الرائعة مع الآخرين، وحدث ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي".

 

إعجاب الملايين حول العالم بمشهد كلب الهرم

وأكمل:"لم نكن متأكدين 100% عندما رأينا الكلب أعلى قمة هرم خوفو وبطبيعة الأمر كنا نحاول أن نتحقق أكثر من طبيعة الأمر، وما إذا كان متكررا أم نادرا وحتى الآن لم نتأكد منه، ولكن المشهد كان استثنائيا ويستحق الاهتمام، وتأكدت أن المشهد سيثير إعجاب الناس ولكن ليس بهذا الحجم الذي وصل إليه الفيديو لمختلف أنحاء العالم".
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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