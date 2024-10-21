مصر للطيران تشارك في اللقاء التعريفي للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - شاركت مصر للطيران _ الناقل الوطني المصري متمثلة في إدارة وكلاء السياحة والسفر في اللقاء التعريفي للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة Saudi Tourism Authority بحضور عدد من شركات السياحة والفنادق بالسعودية وكبرى شركات السياحة العاملة بالسوق المصري والمهتمة بالسوق السعودي سواء فيما يتعلق بالحج والعمرة أو بالسياحة في السعودية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر للطيران بتنشيط الحركة السياحة في الأسواق الخارجية ولاسيما في الدول العربية الشقيقة.

كما شاركت في اللقاء التعريفي أيضا شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى المملكة، وقد قامت إدارة وكلاء السياحة بعقد عدة لقاءات مع كبرى شركات السياحة وعرض عروض وخدمات مصر للطيران وخاصة ذات الصلة بالسوق السعودي وتلقي آرائهم ومقترحاتهم.