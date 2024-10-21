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10 تعليمات جديدة من المجلس الأعلى للآثار لرؤساء المتاحف مع دخول فصل الشتاء - أخبار كلمتك

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10 تعليمات جديدة من المجلس الأعلى للآثار لرؤساء المتاحف مع دخول فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 تعليمات جديدة من المجلس الأعلى للآثار لرؤساء المتاحف مع دخول فصل الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - أصدر المجلس الأعلى للآثار عدة تعليمات لرؤساء المتاحف والمناطق الأثرية للتعامل مع سقوط الأمطار والحفاظ علي القطع الآثرية خلال فصل الشتاء.
 

تعليمات المجلس الأعلي للحفاظ علي الآثار من مياه الأمطار 


وتضمنت تعليمات المجلس الأعلي للآثار للحفاظ علي القطع الآثرية كالتالي:

- المراجعة على أسطح المباني الأثرية ومباني المتاحف، وتقييم أدائها للتخلص من مياه الأمطار ، وإجراء ما يلزم لتحسين كفاءتها والتأكد من وجود مزاریب ( قنوات صرف ) تعمل على تصريف المياه وإضافة بعضها في تلك بعضها في تلك المباني التي تسمح بذلك إن أحتاج الأمر. 


- المراجعة والتقييم الأنظمة تصريف مياه الأمطار والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم لرفع كفاءتها لإزالة أي انسداد المجاري الصرف وفتحات التصريف واستحداث ما يلزم منها إذا لزم الأمر، وتحديد الفتحات والمداخل التي تسمح بتسريب مياه الأمطار والسيول إلى داخل المبنى ودراسة إمكانية تزويد المبنى بالمواد والخامات اللازمة لإغلاق بعض الفتحات أو بناء الحواجز والسدود أمام المدخل بالمواد المتوفرة.


- إنشاء مخرات للسيول بالقرب من المواقع الأثرية التي تسمح بذلك. 


- المراجعة والتأكد من أحكام الأبواب والنوافذ التي تسمح بدخول مياه الأمطار إلى الداخل وكذا التأكد من عدم تسريبها في حالة إغلاقها 


- التنسيق مع قطاع الترميم بالعمل على توفير ماكينات رفع وشفط المياه من الأماكن المنخفضة وتوزيعها على المناطق الأثرية 


- التنسيق مع قطاع الترميم لعمل تحليل مقاومة المبنى إنشائيًا للأمطار والسيول وإجراء ما يلزم لزيادة تلك المقاومة مثل معالجة الشروخ وتقوية الأساسات 


- نقل القطع القيمة والقريبة من مستوى الأرض وخصوصًا تلك الموجودة في أماكن العرض المكشوفة إلى مستويات أعلى أمانًا وإلى الأدوار العليا في حالة وجودها في الأدوار الأرضية.

 

خطة حماية أنظمة التحكم الكهربائية

- المراجعة على أنظمة التحكم الكهربائية ولوحات مفاتيح الكهرباء والتأكد من وجودها في مأمن عن مياه الأمطار والسيول وإجراء ما يلزم من عمليات العزل والتأمين لتجنب حدوث خطر الحريق وتعطل أنظمة الكهرباء


- تنظيم أعداد الزائرين للمقابر الأثرية حفاظًا على الألوان والنقوش الأثرية وكذلك وقت الزيارة لهم، طبقًا للضوابط الموضوعة من اللجنة الدائمة وقرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.


- قيام كافة المناطق والمتاحف والمخازن كلًا فيما يخصه بإعداد خطة طوارئ تحت إشراف رؤساء القطاعات قابلة للتنفيذ لدرء الخطورة ومواجهة الظروف الطارئة وتجهيز وإعداد ما يلزم من مواد وفرق العمل لتنفيذها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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