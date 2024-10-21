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التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو) - أخبار كلمتك

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التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو) - أخبار كلمتك

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - كشف أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، تفاصيل خطة التحول من الدعم العيني الي النقدي، لافتًا إلي أن الوزارة نجحت في تطبيق عدد من الآليات الفعالة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا للدعم.

دراسة التحول إلي الدعم النقدي الكامل

ولفت خلال مداخلة هاتفية بقناة "صدى البلد" إلي أن وزارة التموين تتعاون مع الحوار الوطني في دراسة التحول من الدعم العيني أو السلعي إلي الدعم النقدي الكامل أو النقدي المشروط، وهناك تحركات تمت مع الوزارات المعنية أيضا في هذا الشأن.
 

معايير استحقاق الأسر الأكثر احتياجا

وتابع: تم صياغة مجموعة من معايير الاستحقاق وإذا كان هناك وفر تم تحقيقه بعد التحول إلي الدعم النقدي سيتم توجيهه إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وزير التموين أمام النواب: عقدنا العزم للتحول من الدعم العيني إلى النقدي

الحالات التى يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي حسب القانون

خطة التموين للتحول للدعم النقدي الكامل

وأكد: أي سيناريو بشأن التحول من الدعم العيني إلي النقدي سيكون في مصلحة المواطن، ونميل إلي ذلك بكل قوة.
 

 

وأوضح: في حالة أسفر الحوار الوطني عن التحول الكامل للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط فإن وزير التموين وضع سيناريو بخطة عمل في هذا الشأن.


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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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