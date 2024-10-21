الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين بشأن طقس الغد |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - حالة الطقس غدا الثلاثاء.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، اعتباراً من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 11 ليلاً يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024.

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5)م.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد، بوجود فرص أمطار خفيفة يومي الأربعاء 23 أكتوبر والخميس 24 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 20 السواحل الشمالية 26 21 جنوب سيناء 31 22 شمال الصعيد 29 18 جنوب الصعيد 34 22