مصطفى بكري: التحية والتقدير لقواتنا البحرية في عيدها ولجيشنا العظيم وقيادته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، كل التحية والتقدير لقواتنا البحرية في عيدها، ولجيشنا العظيم وقيادته، وللشهداء الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.

وكتب عضو مجلس النواب، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «X»، اليوم 21 أكتوبر، ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية (إيلات) عام 67، حيث نجحت قواتنا البحرية في إصابتها بعدد من الصواريخ، فقتل 47 وأصيب 100 من مجموع 200 إسرائيلي، كانوا على متنها.

وأضاف، لقد أصيب العدو بصدمة عاتيه، خاصة أنها جاءت بعد شهور قليله من نكسة يونيو 67، مشيرا إلى أنه بعدها بقليل انطلقت حرب الاستنزاف التي أذاقت العدو مرارة الحرب، ومهدت الطريق لانتصار أكتوبر 73.