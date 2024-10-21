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مصطفى بكري: التحية والتقدير لقواتنا البحرية في عيدها ولجيشنا العظيم وقيادته - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: التحية والتقدير لقواتنا البحرية في عيدها ولجيشنا العظيم وقيادته - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: التحية والتقدير لقواتنا البحرية في عيدها ولجيشنا العظيم وقيادته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، كل التحية والتقدير لقواتنا البحرية في عيدها، ولجيشنا العظيم وقيادته، وللشهداء الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.

وكتب عضو مجلس النواب، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «X»، اليوم 21 أكتوبر، ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية (إيلات) عام 67، حيث نجحت قواتنا البحرية في إصابتها بعدد من الصواريخ، فقتل 47 وأصيب 100 من مجموع 200 إسرائيلي، كانوا على متنها.

وأضاف، لقد أصيب العدو بصدمة عاتيه، خاصة أنها جاءت بعد شهور قليله من نكسة يونيو 67، مشيرا إلى أنه بعدها بقليل انطلقت حرب الاستنزاف التي أذاقت العدو مرارة الحرب، ومهدت الطريق لانتصار أكتوبر 73.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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