تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الزراعة: نواجه التعديات على الأراضي الزراعية بكل شدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزراعة: نواجه التعديات على الأراضي الزراعية بكل شدة - أخبار كلمتك

الزراعة: نواجه التعديات على الأراضي الزراعية بكل شدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:59 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المرور على المحافظات المختلفة، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات عليها. 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل شدة والمرور الدائم على الاحواض لرصد أي حالة تعد وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها.

43be201d3c.jpg

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي: إن مهندسي الإدارة بمحافظات الشرقية وبني سويف والقليوبية قاموا بمتابعة أعمال حماية الأراضي وإزالة والتعديات كل في نطاق محافظته وتم التنبيه بمنع أي حالة تعد وإزالتها في المهد، قبل تفاقمها.

7d1565314c.jpg

وكان وزير الزراعة أعلن أمس في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بأنه قد تمت إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الثلاث أشهر الماضية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

466a4d8652.jpg

وقال إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق