تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

قبل عرضه بحفل افتتاح القاهرة السينمائي، طرح التريلر الرسمي للفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي جعلها قاسما مشتركا للتنمية - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

شعبة النقل تطالب بإنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

قبل 31 أكتوبر.. «الداخلية» تدعو الأجانب سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من تراخيص الإقامة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قبل 31 أكتوبر.. «الداخلية» تدعو الأجانب سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من تراخيص الإقامة - أخبار كلمتك

قبل 31 أكتوبر.. «الداخلية» تدعو الأجانب سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من تراخيص الإقامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:30 مساءً - دعت وزارة الداخلية، الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة إلى سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، تجنباً لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

وأكدت وزارة الداخلية ضرورة قيام الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة بتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة، والتي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضاً
النيابة تحقق في تحرش سائق بفتاة مدينة نصر

المشدد 15 سنة لعامل أشعل النيران في منزل زوجته بالقليوبية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق