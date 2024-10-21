قبل 31 أكتوبر.. «الداخلية» تدعو الأجانب سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من تراخيص الإقامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:30 مساءً - دعت وزارة الداخلية، الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة إلى سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، تجنباً لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

وأكدت وزارة الداخلية ضرورة قيام الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة بتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة، والتي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.