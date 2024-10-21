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لتدريب الخريجين بالمجان.. بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر - أخبار كلمتك

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لتدريب الخريجين بالمجان.. بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر - أخبار كلمتك

لتدريب الخريجين بالمجان.. بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:30 مساءً - استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من جامعة بدر برئاسة أشرف الشيحي رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي الأسبق.

وقام الجانبان بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، للاستفادة من إمكانيات الطرفين في تنفيذ برنامج تدريب عملي ونظري، مجاني، لخريجين على أعمال المساحة، على أحدث الأجهزة المتوفرة بكليتي الهندسة، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية بالجامعة، لتخريج «مسّاح عام» ماهر، تتوافق مهاراته مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وبحسب بيان صحفي يأتي هذا البروتوكول في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر

وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة لخريجي قسم الجغرافيا بكليات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، على مهنة مسّاح عام»، ولتلبية احتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد، من هذه المهنة التي تختص، بإجراء القياسات وتحديد الحدود المناسبة، وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة حول شكل الأراضي، ومحيطها، ومدى جاذبيتها، وموقعها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي وتحديد أبعادها والتعرف على خصائصها.

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر

من جانبه أشاد أشرف الشيحي رئيس الجامعة بجهود وزارة العمل في مجال تطوير منظومة التدريب المهني، بشكل عام، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل الذي يواجه تحديات ومتغيرات تتطلب التماشي معها.

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر

شارك في اللقاء، من الجامعة: عبير الرباط، و عمرو الأتربي، وأمير السعيد، ورانيا علاء الدين، ومن وزارة العمل: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، و ياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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