الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من تقدموا بطلب لتركيب عدادات كودية على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يتم إرسال بياناتهم لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم.



إعادة المواطنين لمنظومة الدعم



وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إعادة بطاقة تشغيل بطاقات التموين لـ 500 ألف مواطن، ممن تقدموا بطلبات تركيب عدادات كودية على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود.



تركيب العدادات الكودية للمخالفين



يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن تركيب 304 آلاف عداد كودى حتى الآن، وذلك ضمن جهود الوزارة للقضاء علي ظاهرة الفقد الكهربائي ووقف سرقات التيار.

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