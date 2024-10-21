بعد تصريحات الرئيس، أسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.

وأضاف الرئيس: “لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية”، حيث جاءت تصريحات الرئيس السيسي، بعد يوم واحد من تصريحات لرئيس الوزراء، قال فيها إن رفع الدعم عن الوقود يتم تدريجيًا حتى نهاية عام 2025.

لكن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، برفع أسعار الوقود، للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%، كان له ردود أفعال واسعة علي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها زيادة أسعار المواد البترولية 3 مرات خلال عام واحد. حيث أن لجنة التسعير في أكثر من مرة تنعقد وتقوم بتثبيت قرارها السابق ولكن قرارها الاسبوع الماضي رفعت فيه نسبة الزيادة في المواد البترولية على غير المعتاد في قراراتها السابقة وتسبب ارتفاع نسبة الزيادة في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.



“كلمتك” ترصد في هذا التقرير دور صندوق النقد الدولي في تحريك أسعار المواد البترولية وصولا إلى رفع الدعم نهائيا في آخر عام 2025 ما شكل ذلك ضغط على المواطنين وتسبب في ارتفاع أغلبية السلع لارتباطها الوثيق بأسعار الوقود.

هذا الأمر جعل الرئيس السيسي يتدخل في هذه الحالة رغبة منه في تخفيف الضغط على المواطن.. وتصريحاته تدل على رغبة الحكومة في إيجاد حل مع صندوق النقد الدولي لمشكلة الوقود في الوقت الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط بأحداث ربما تقود المنطقة إلى حرب شاملة ما يؤثر على أسعار المواد البترولية عالميا.

وأكد مصدر بوزارة البترول لكلمتك أن تصريحات الرئيس السيسي بخصوص صندوق النقد الدولي وارتباطه ببعض الأسعار وخاصة المواد البترولية ما هي إلا خطوة في صالح محدودي الدخل مؤكدا أن الرئيس تدخل أكثر من مرة، وذلك لعدم المساس بأسعار السولار والمازوت وذلك لارتباطه بمحدودي الدخل.

90 مليار جنيه سنويا قيمة دعم الحكومة السولار

واضاف أن المصريون يستهلكون أكثر من 18 مليار لتر سولار سنويًا، وفي الوقت الحالي فإن كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بنحو 5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه وارتفاع المازوت يترتب عليه ارتفاع كثير من الأسعار موكدا أن الصندوق دعا قبل ذلك إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025.

ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء ووفقًا لصندوق النقد فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.

ولكن تدخل الرئيس قد يؤدي إلى تفاوض جديد في عملية رفع الدعم لإطالة المدة عن نهاية العام القادم.

رفع الدعم العام القادم يوفر على الدولة مليارات الجنيهات

فيما أكد مصدر آخر بالهيئة العامة للبترول موضحا أن تسريع وتيرة زيادات أسعار المواد البترولية أفضل للاستفادة من المستويات الحالية لأسعار الفائدة والتضخم المرتفع قبل الدخول في العام المقبل، حيث سيستفيد صناع القرار من أسعار سنة الأساس ما يمكن مصر من بدء دورة خفض طويلة لأسعار الفائدة دون الحاجة للعودة لرفع الفائدة وامتصاص موجات تضخمية بسبب تنفيذ البرنامج.

وبحسب تقرير لوكالة "فيتش" صدر مطلع سبتمبر الماضي، فإن معدلات التضخم في مصر ستظل مرتفعة خلال النصف الثاني من العام الجاري عند مستويات تبلغ 27% في المتوسط. وتوقعت خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 12% خلال 2025، على أن يبدأ الخفض بحد أقصى في فبراير المقبل.

اسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الوقود

وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الحالية. وبلغت تقديراته للعام المالي 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029.

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