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آمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي: حرب العبور أعادت العزة والكرامة للجيوش العربية - أخبار كلمتك

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آمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي: حرب العبور أعادت العزة والكرامة للجيوش العربية - أخبار كلمتك

آمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي: حرب العبور أعادت العزة والكرامة للجيوش العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - قال آمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي اللواء الركن خالد سعد: إن المشاركة الكويتية الكاملة في حرب أكتوبر جاءت تعبيرا عن تضامن عربي حقيقي، جعل من انتصار أكتوبر ملحمة تاريخية يتذكرها الجميع.


وأضاف اللواء الركن خالد سعد الذي حضر نيابة عن رئيس الأركان الفريق الركن الطيار بندر المزين في كلمة خلال حفل إقامته السفارة المصرية بالكويت، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر، إنه لا يمكن أن نتحدث عن انتصار أكتوبر دون أن نذكر دور التضامن العربي الذي كان له أثر بالغ في تحقيق هذا النصر العظيم.

وذكر أن شهر أكتوبر يحمل ذكرى لأعظم الانتصارات في التاريخ الحديث، فهو الذي أعاد للأمة العربية وللشعب المصري الكبرياء والعزة من خلال استعادة الجيش المصري أرض سيناء.
واستذكر موقف الكويت حكومة وشعبا الداعم لمصر وللحق العربي «حيث شارك المقاتلون الكويتيون في هذه الحرب ببسالة إلى جانب أشقائهم المصريين على ضفة قناة السويس فيما كانت الطائرات المصرية تدك خط بارليف».

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وأشار إلى إرسال الحكومة الكويتية (قوة الجهراء) ذهبت بشكل عاجل إلى الجبهة السورية حيث تشكلت من صفوف عسكرية عدة، بينما شارك (لواء اليرموك) على الجبهة المصرية بلواء مدرع ومدفعية متقدمة واستمروا في القتال حتى وقف إطلاق النار.


وفي تصريحات له على هامش الاحتفال، قال اللواء سعد: إن هذه الحرب أعادت العزة والكرامة للجيوش العربية.


وفي كلمته التي وجهها لأبناء الشهداء، قال: «إن قمة الفخر أن يكون والدك شهيدًا، وهذه أمنية يتمناها كل شخص في الدفاع عن بلده ووالدكم نال هذه الكرامة ونسأل الله أن نلتقي بهم في الجنة».


وعن مدى استعداد الجيش الكويتي في ظل الاضطرابات التي تواجهها المنطقة، قال: «نسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على جميع الدول لأن المهم أن تكون جميع الدول في استقرار تام وهذا ما نسعى اليه».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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