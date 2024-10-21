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حماية الأراضي تواصل متابعة الرقعة الزراعية وإزالة التعديات في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

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حماية الأراضي تواصل متابعة الرقعة الزراعية وإزالة التعديات في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

حماية الأراضي تواصل متابعة الرقعة الزراعية وإزالة التعديات في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المرور على المحافظات المختلفة، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل شدة والمرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي: إن مهندسي الإدارة بمحافظات «الشرقية وبني سويف والقليوبية» قاموا بمتابعة أعمال حماية الأراضي وإزالة التعديات كل في نطاق محافظته وتم التنبيه بمنع أي حالة تعد وإزالتها في المهد، قبل تفاقمها.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة قد أعلن أمس في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بأنه قد تم إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الثلاث أشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وقال فاروق، إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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