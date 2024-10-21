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افتتاح وحدتين جوازات متنقلتين في القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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افتتاح وحدتين جوازات متنقلتين في القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

افتتاح وحدتين جوازات متنقلتين في القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - قررت وزارة الداخلية تشغيل وحدتين جوازات متنقلتين بنطاق محافظتي القاهرة، والجيزة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصولهم على الخدمات في سهولة ويسر،

وأوضحت وزارة الداخلية أن ذلك جاء على النحو التالي في محافظة القاهرة:

-نادي الزهور بمدينة نصر بيوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024.

-نادي الصيد بالقطامية بيوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024.

-نادي الجزيرة بيوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024.

-نادي المعادي / هيلوبوليس "بالتبادل" بيوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024.

-الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بيوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024.

-نادي الشمس بيوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024.

وفي محافظة الجيزة جاءت على النحو التالي:

-نيو جيزة بالشيخ زايد بيوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024.

-نادي الصيد بالدقي بيوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024.

-نادي الزمالك بميت عقبة بيوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024.

-مدينة الخمائل بالشيخ زايد بيوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024.

-هايبر وان بالشيخ زايد بيوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024.

-نادي الترسانة بميت عقبة بيوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024.

وذلك من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وتختص الوحدات بتلقي طلبات استخراج جوازات السفر، وشهادات التحركات»، دون التقيد بالاختصاص المكاني.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات في سهولة ويسر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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