وزير البترول يصطحب نظيره القبرصي في جولة لمواقع إنتاج الغاز ومجمع الإسالة بإدكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:44 مساءً - تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي ترافقهما بولى لواناو سفيرة قبرص، بالقاهرة مواقع إنتاج الغاز الطبيعي ومجمع تسهيلات الغاز المسال بمدينة إدكو على ساحل البحر المتوسط.



وتفقد الوزيران تسهيلات محطة البرلس لمعالجة الغاز الطبيعي المصري الذي يتم إنتاجه من المياه العميقة بمنطقة غرب دلتا النيل، كما تفقدا مجمع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي بمدينة إدكو التابع للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ELNG والذي يعد أحد أهم عناصر البنية الأساسية لصناعة الغاز الطبيعي التي تتميز بها مصر إقليميًا في إطار دورها كمركز لتداول وتجارة الطاقة.



ورحب المهندس كريم بدوى بنظيره القبرصي جورج باباناستاسيو في إحدى أهم منشآت صناعة الغاز الطبيعي فى مصر للإطلاع على تجربة مصر الرائدة في منطقة البحر المتوسط في دعم قدراتها في صناعة الغاز الطبيعي وتطوير البنية الأساسية اللازمة للانتفاع بموارده، والتعرف على التطور الذي شهدته هذه البنية الحيوية وما تطبقه بكفاءة في مجال سلامة العمليات لحماية العنصر البشري والأصول كأولوية رئيسية لعملها، وكيفية التعاون المشترك بين البلدين لإستثمار هذه البنية الأساسية، لضمان المنفعة المشتركة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.

تفقد موقع إنتاج رشيد والبرلس للغاز

واستهل الوزيران جولتهما التفقدية بزيارة تسهيلات موقع إنتاج رشيد والبرلس للغاز الطبيعي برفقة قيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية شركاء الاستثمار وقيادات شركة رشيد والبرلس للغاز .

وأعرب وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو في بداية زيارته لموقع رشيد والبرلس عن إعجابه الشديد بتسجيل الشركة 20 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات، وهو إنجاز هام يعكس الحرص الكامل على الحفاظ على سلامة وأرواح العاملين والتزام قطاع البترول المصري وشركاؤه العالميين بتطبيق معايير السلامة ، موجهًا التهنئة والتقدير للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركتي شل وبتروناس على هذا الإنجاز المهم في مجال السلامة.

وزير البترول يؤكد على أهمية الحفاظ سلامة العاملين

وقال المهندس كريم بدوى أن الحفاظ على سلامة العاملين والأصول شرط أساسي لإطلاق إمكانات البحر المتوسط من الغاز بنجاح، مشيدًا بما تقدمه شركة رشيد والبرلس في مجال سلامة العمليات في إطار الاستراتيجية التي ينفذها قطاع البترول.

واستمع الوزيران والحضور إلى شرح من المهندس محمد سمير رئيس الشركة ومن الكوادر الشابة بالموقع بدأ بعرض من المهندس احمد طارق لإجراءات السلامة خلال الزيارة أعقبه استعراض أسس تطبيق منظومة سلامة العمليات والانجازات في مجال السلامة وتطوير المنظومة.

كما قدم المهندس أحمد خطاب بعمليات الإنتاج عرضًا تقديميًا عن منطقة امتياز غرب الدلتا العميق WDDM ، والتسهيلات الضخمة التي تشملها سواء تحت سطح البحر أو التسهيلات البرية واللازمة لتنمية وإنتاج الغاز من المياه العميقة لتوفيره لاحتياجات السوق المحلي، علاوة على استعراض المنظومة الناجحة لاستثمار الكفاءات البشرية بالموقع.

وأوضح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة خلال الجولة أن تسهيلات رشيد والبرلس تعد من أهم وأفضل تسهيلات انتاج الغاز الطبيعي في مصر وتتمتع بمميزات عديدة مثل موقعها الفريد وتوافر طاقات كبيرة ، ويتم فيها تطبيق مفاهيم الشراكة والتكامل بين شركات القطاع.

حيث يتم استثمار السعات الإنتاجية غير المستغلة في معالجة إنتاج حقول الشركات القريبة مستفيدين من مرونة خطوط الشبكة القومية لنقل الغاز بما يعد ميزة تنافسية واقتصادية هامة، مشيرًا إلي إنجاز ربط إنتاج حقول تورس ليبرا في المرحلة الأولي من تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط بتسهيلات رشيد والبرلس عام 2017 والتي أضافت للاقتصاد المصري إمدادات مهمة من الغاز .

وزار الوزيران غرفة التحكم الرئيسية بالموقع واستمعا إلى شرح من فريق العمل حول المنظومة المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المطبقة لإدارة العمليات.

بدوي ونظيره القبرصي يتفقدان مجمع الغاز الطبيعي بادكو

وخلال الجولة انتقل المهندس كريم بدوي ونظيره القبرصي ومرافقوه الي موقع مجمع الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ELNG بمدينة ادكو والذي يعد اكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال بالمنطقة وأحد اهم مقومات البنية الأساسية لمصر في صناعة الغاز الطبيعي لدعم دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة ويقع على بعد 50 كم شرق الإسكندرية.

وقام الوزيران بزيارة غرفة التحكم بالمجمع حيث استمعا في البداية الي ارشادات السلامة بالموقع، كما استمعا الي كلمة من المهندس محمد البهنسي رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال حول اهمية المجمع الذي يعد الأكبر بالمنطقة ويتسم بمرونة فريدة في التشغيل.

و اعقب ذلك عرض تقديمي حول مميزات المجمع الذي يضم وحدتين انتاجيتين للغاز الطبيعي المسال بإجمالي طاقة إنتاجية 7.2 مليون طن سنويًا اي نحو 120 شحنة ، وهناك مجال يسمح بالتوسعات وإمكانية إضافة وحدات إنتاجية جديدة للغاز الطبيعي المسال، وقام المجمع من خلال تسهيلاته بتصدير أكثر من ألف شحنة ( حوالي 1042 شحنة منذ انطلاقه عام 2005 )، كما يكتفي المجمع ذاتيًا من الطاقة الكهربائية .

كما تم خلال العرض الإشارة إلي الانجازات الابرز في مجال السلامة والاستدامة البيئية، حيث حقق مجمع المصرية للغاز الطبيعي المسال 15 مليون ساعة عمل آمنة دون اصابات، وصفر حوادث لمدة 6 سنوات، كما نجح في استمرار خفض الانبعاثات الكربونية علي مدار عامين متتاليين 2022، 2023.

وقال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر لديها كل المقومات لتلعب دورًا كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة ومنها البنية التحتية وهو أمر يمثل أولوية للدولة المصرية ويستدعي بذل المزيد من الجهود وتطوير الأداء في كل الجوانب والعمل كفريق واحد ، مشيدًا بما يقدمه مجمع الغاز المسال في ادكو من أداء متميز وجودة العمل وكفاءة التشغيل واهتمام بالسلامة وخفض الانبعاثات.

و من جانبه اثني وزير الطاقة علي ما شاهده في المجمع وانه نموذج متميز للاستثمار، معربا عن تقديره لمجهودات شركاء الاستثمار في المجمع والادارة والعاملين.

ويمثل مجمع الغاز المسال بإدكو شراكة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات "شل" و"بتروناس" و"توتال".

شارك في الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيدة داليا الجابري نائب رئيس شل والرئيس الإقليمي لشل مصر والمهندس هاني عصمت الرئيس الإقليمي لشركة بتروناس والمهندس اسامة السمنودي نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكة القومية وعبد الناصر خفاجي نائب رئيس شركة ايجاس للإنتاج وتنمية الحقول، والمهندس خالد جاد المدير العام التنفيذي لشركة رشيد والبرلس.

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