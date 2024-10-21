الزراعة: حصاد 94% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، وحتى 20 أكتوبر الجاري.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 20 أكتوبر الجاري، بالمساحات المنزرعة بمحصول الأرز أكثر من 94%، في 6 محافظات، وهم: «الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية».

وأشار «عزوز» إلى أنه بلغ حتى تاريخه، إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و 578 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 760 ألف طن، وما تم تشوينه 644 ألف طن، لافتا إلى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: الشرقية، البحيرة، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين التربة، ذلك بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الأرز، التي تؤدي إلى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 2049 ندوة إرشادية بالمحافظات الستة.

وقال: إنه تم إنتاج أكثر من 28 ألف طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

وأكد على استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.