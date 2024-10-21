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خلال زيارته الجامع الأزهر.. «رئيس ثقافة أبو ظبي» يشيد بالتصميم الفريد الذي يمتد لأكثر من ألف عام - أخبار كلمتك

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خلال زيارته الجامع الأزهر.. «رئيس ثقافة أبو ظبي» يشيد بالتصميم الفريد الذي يمتد لأكثر من ألف عام - أخبار كلمتك

خلال زيارته الجامع الأزهر.. «رئيس ثقافة أبو ظبي» يشيد بالتصميم الفريد الذي يمتد لأكثر من ألف عام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - قام محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بزيارة ميدانية إلى الجامع الأزهر، أحد أعرق المؤسسات التعليمية والدينية في العالم.

وشهدت الزيارة ترحيبًا حارًا من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعاظ، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وفي سياق الزيارة، رحب الدكتور عودة بالمبارك والوفد المرافق له، وقدم عرضًا شاملًا لتاريخ الجامع الأزهر، حيث أشار إلى تأسيسه في عام 972 م، ليكون منارة للعلم والمعرفة.

الجامع الأزهر يستقبل رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي

كما استعرض دور الأزهر في نشر العلم الشرعي والتصدي للفكر المتطرف وغلق الباب أمام التيارات الفكرية المتشددة، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا على أن الأزهر يعمل على تعزيز قيم التسامح والوسطية بين الشعوب، كما أشار مدير الجامع الأزهر، إلى الأنشطة التعليمية والثقافية التي يقدمها الرواق الأزهري، بما في ذلك أروقة القرآن الكريم والقراءات ورواق العلوم الشرعية والعربية وملتقيات الطفل والمرأة والملتقى الفكري والفقهي.

وفي إطار الاهتمام بالطلاب من مختلف الجنسيات، أطلق الرواق الأزهري البرنامج العلمي النوعي للوافدين الذي يخدم أكثر من 3500 طالب وافد.

الجامع الأزهر يستقبل رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي

وخلال جولته بالجامع الأزهر، أبدى المبارك، إعجابه الشديد بعمارته الفريدة، حيث يعتبر الجامع الأزهر مثالًا حيًّا للفن المعماري الإسلامي، وقد تجول في أروقة الجامع متأملًا التفاصيل المعمارية الرائعة والزخارف الدقيقة التي تزين جدران وأقواس الجامع.

وأشاد بالتصميم الفريد الأصيل الذي يعكس تاريخًا عريقًا يمتد لأكثر من ألف عام، مشيرًا إلى أن زيارة الجامع الأزهر تعد خطوة مهمة وتجربة فريدة تعكس عمق الحضارة الإسلامية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه الجامع الأزهر في نشر العلوم الشرعية وتعزيز القيم الإنسانية.

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شيخ الأزهر يستقبل رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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