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بداية 2025.. طيران العربية يعلن تسيير 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة والكويت - أخبار كلمتك

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بداية 2025.. طيران العربية يعلن تسيير 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة والكويت - أخبار كلمتك

بداية 2025.. طيران العربية يعلن تسيير 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة والكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - أعلنت شركة طيران العربية، انها سوف تبدأ رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت ابتداءً من 14 يناير 2025.

وستربط الخدمة الجديدة مطار القاهرة الدولي ومطار الكويت الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة للتنقل بين المدينتين

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا إطلاق رحلاتنا الجديدة التي تربط بين القاهرة والكويت، مما يساهم في توسيع شبكة وجهات الشركة في منطقة الخليج. وتعكس هذه الإضافة التزامنا بتوفير خيارات سفر سلسة ومريحة للمسافرين، فضلاً عن تعزيز الحركة السياحية والتجارية بين العاصمتين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة التزامنا بتقديم تجربة سفر سلسة وموثوقة لعملائنا".

وتواصل "العربية مصر" توسيع شبكة رحلاتها حيث تنطلق الشركة من مراكزها في القاهرة والإسكندرية إلى 15 مدينة مختلفة تشمل الوجهة الجديدة الكويت بالإضافة إلى ميلانو-بيرغامو، وعمان، وأبها، والجوف، والدمام، والقصيم، وجيزان، وحائل، وجدة، والرياض، وتبوك، والطائف، ومسقط، وإسطنبول-صبيحة.

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات الإيرباص A320وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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