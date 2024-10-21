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بدر عبد العاطي يعقد لقاءً افتراضياً مع أعضاء الجالية المصرية في السعودية - أخبار كلمتك

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بدر عبد العاطي يعقد لقاءً افتراضياً مع أعضاء الجالية المصرية في السعودية - أخبار كلمتك

بدر عبد العاطي يعقد لقاءً افتراضياً مع أعضاء الجالية المصرية في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين 21 أكتوبر لقاء افتراضياً مع عدد من رموز الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يعقدها مع الجاليات المصرية بالخارج.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل الدوري مع الجاليات المصرية المختلفة ورعاية المصريين بالخارج.

من جانبه أكد الوزير عبد العاطي على حرص وزارة الخارجية والهجرة على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الكاملة اللازمة من خلال تقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجاليات المصرية في مختلف دول العالم وربطهم بوطنهم الأم.

وأشار إلى الأهمية التي توليها الوزارة لتقديم خدمات قنصلية سريعة وميسرة للمصريين وتذليل أية عقبات قد تعترضهم منوها إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل القنصلي لتقليص المدة الزمنية لإنجاز تلك المعاملات وتيسيرها على المصريين بالخارج.

وأشاد وزير الخارجية بالجالية المصرية في السعودية ودورها في تعزيز الروابط الأخوية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات في مجملها على كافة المستويات بين الشعبين المصري والسعودي الشقيقين، فضلاً عن الدور الذي يضطلع به أبناء الجالية المصرية على المستوى المجتمعي داخل سوق العمل السعودي.

واستعرض الوزير عبد العاطي جهود وزارة الخارجية لتلبية متطلبات المصريين بالخارج بما في ذلك المواطنين في السعودية، من خلال إطلاق الدولة لعدد من الخدمات والمبادرات المقدمة لخدمة المصريين في الخارج مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج ومبادرة تسوية الموقف التجنيدى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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