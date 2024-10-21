نقيب المحامين: النقابة بلا شباب كالجسد بلا روح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانوني للمحامين الجدد، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي بداية كلمته أكد نقيب المحامين، أن مهنة المحاماة هي رسالة عظيمة يؤديها المحامي، وعلى قدر المبذول يكون العطاء أضعاف، وأكد أن الشباب هم عصب النقابة، وأن النقابة بلا شباب كالجسد بلا روح، فهم الأمل والمستقبل الذي تعتمد عليه النقابة.

ومن جانبه عبر نقيب المحامين، عن مدى سعادته بتواجده بين شباب المحامين، وأكد أن يوم حلف اليمين للمحامين الجدد هو بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي. وسيظل عالقا في ذهنه مدى الحياة، وأكد أنه بعد آداء القسم فسوف يتمتع كل محامي بجميع الحقوق التي ينص عليها قانون المحاماة، وستقع عليه كل الواجبات اتجاه مهنة المحاماة.

وأضاف علام، أنه يجب على كل محامي أن يكون حريص في أفعاله وأقواله، وأن يكون سلاحه هو الورقة والقلم، وأن يكون صاحب فكر ورؤية في كافة المجالات المعروفة.

وطلاب علام بضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للحصول على التعليم والتدريب المناسب وبشكل عملي، وضرورة الاهتمام بقراءة القضية لعدة مرات لفهمها بالشكل الصحيح، وضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.

وأوضح علام أن عدد المحامين في مصر يبلغ 700 ألف محام وهو ما يقارب عدد المحامين في باقي الوطن العربي، وأكد أن نقابة المحامين لا تتحصل على أي دعم من الدولة.

واستنكر نقيب المحامين الهجوم على النقابة بسبب تأجيل عقد جلسات حلف اليمين لوضع ضوابط القيد، قائلًا: «لسنا أصحاب مصلحة في وقف قيد المحامين الجدد، وأن الطعون المرفوعة ضد النقابة ليست لمصلحة شباب المحامين لأنه في حال تنفيذ الأحكام فلن يكون أمام النقابة سوى تنفيذ قانون المحاماة المعدل عام 2019، وما يتضمنه من تطبيق شرط أكاديمية المحاماة، التي تشترط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الأكاديمية بعد الدراسة بها عامين كاملين».

وشدد نقيب المحامين على أن النقابة تحترم كافة أحكام القضاء، وحريصة على تنفيذها، وأن شأنها هو شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأكد علام أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، من عودة مقاعد الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلا، وكذلك العمل على سد الثغرات والمواد المتعارضة، والعمل على تحقيق الهدف الأس في تطبيق الأكاديمية.

وفيما يخص تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح علام أن أولى الإجراءات التي اتخذتها النقابة العامة كانت الدعوة لاجتماع مشترك بيه النقابة العامة والنقابات الفرعية لإصدار البيان.

واستكمل: «ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة منها ما هو متعلق بالحريات ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين».

وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين، واستجابت اللجنة لمطالبنا».

وأكد علام، أنه لا يمكن لنقابة بحجم نقابة المحامين أن تصطدم بجهات أخرى دون أي فائدة أو مكاسب حقيقية، وكان هناك أيادي تسعى لإحداث وقيعة بيننا وبين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، ولكننا نجحنا في الخروج بالتعديلات التي يتمناها المحامين دون الاصطدام بأحد، ونتمنى أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد من البرلمان طبقاً لما تمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية.

وأشاد النقيب العام، باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد من أخطر القوانين التي صدرت منذ زمن ولم يطله إلا تعديلات طفيفة.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها لسنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد»، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.

كما نبه نقيب المحامين على شباب المحامين بضرورة سداد كافة الرسوم المالية المتعلقة بالنقابة عن طريق الفيزا واستلام وصل الدفع، مشيًرا إلى أن النقابة تجهز لتوفير وسائل دفع ذاتية عبر موقع النقابة وإيصال الكارنيه للمحامي في منزله عن طريق الشحن.

حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس نقابة المحامين كلا من، عبد المجيد هارون، أبو بكر الضوة، يحيى التوني، محمد كركاب، ناصر العمري، محمد الكسار، محسن لطفي، إبراهيم فؤاد، حسام سعيد، محمد هيبة، السيد جابر.