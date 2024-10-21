"بداية جديدة"، بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر لتدريب الخريجين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:02 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من جامعة بدر برئاسة أشرف الشيحي رئيس الجامعة، وزير التعليم العالي الأسبق.

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر

ووقع الجانبان بروتوكول تعاون، للاستفادة من إمكانات الطرفين في تنفيذ برنامج تدريب عملي ونظري، مجاني لخريجين على أعمال المساحة، على أحدث الأجهزة المتوفرة بكليتي الهندسة،والإنسانيات والعلوم الاجتماعية بالجامعة، لتخريج "مسّاح عام " ماهر، تتوافق مهاراته مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وبحسب بيان صحفي يأتي هذا البروتوكول في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

وأكد وزير العمل أن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة لخريجي قسم الجغرافيا بكليات الإنسانيات والعلوم الإجتماعية، على مهنة " مسّاح عام "، لتلبية احتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد، من هذه المهنة التي تختص، بإجراء القياسات وتحديد الحدود المناسبة، وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة حول شكل الأراضي، ومحيطها، ومدى جاذبيتها، وموقعها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي وتحديد أبعادها والتعرف على خصائصها.

من جانبه أشاد أشرف الشيحي رئيس الجامعة بجهود وزارة العمل في مجال تطوير منظومة التدريب المهني، بشكل عام، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل الذي يواجه تحديات ومتغيرات تتطلب التوافق معها.

شارك في اللقاء من الجامعة كل من عبير الرباط، وعمرو الأتربي، وأمير السعيد، ود. رانيا علاء الدين، ومن وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني.

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