السياحة: حملة "مصر نابضة بالحياة 365" تحقق نتائج إيجابية بالدول المستهدفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:02 مساءً - قالت وزارة السياحة والآثار، إن الحملة الترويجية مصر نابضة بالحياة 365 (Egypt Alive 365) التي أطلقتها متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال موسم الصيف، للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق العربي، حققت نتائج إيجابية في نسب التفاعل والوصول للجمهور المستهدف، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منها Facebook، YouTube، TikTok، وعلى المنصات الإلكترونية Gameloft – DV360 – Amazon.

حملات الترويج السياحي لمصر بالخارج

ومن جانبه، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية الحملات الترويجية واهتمام الوزارة بالاستعانة بشكل أكبر بالتسويق السياحي الإلكتروني ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم والتي يمكن من خلالها الوصول للجمهور المستهدف بطريقة أكثر سهولة مما يساهم في تحقيق الهدف المرجو من الحملات الترويجية التي يتم إطلاقها بالأسواق السياحية المختلفة للترويج السياحي لمصر وإلقاء الضوء على التنوع الذي تتمتع به في المنتجات والأنماط والمقومات السياحية والتجارب السياحية المتعددة التي تقدمها.

نتائج الحملة الترويجية مصر نابضة بالحياة 365

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة حققت خلال 6 أسابيع من إطلاقها نسب إيجابية في الوصول للجمهور المستهدف والتفاعل معها، حيث حققت في المملكة العربية السعودية نسبة تفاعل تقرب من 28 مليون ووصلت إلى ما يقرب من 143 مليون مستخدم، وفي الإمارات العربية المتحدة حققت نسبة تفاعل تقرب من 9 مليون ووصلت إلى ما يقرب من 44 مليون مستخدم، أما في دولة الكويت فقد حققت نسبة تفاعل تقرب من 3.5 مليون ووصلت إلى ما يقرب من 44 مليون مستخدم.

وفي قطر حققت نسبة تفاعل تقرب من 2.5 مليون ووصلت إلى ما يقرب من 18 مليون مستخدم، أما في البحرين فحققت نسبة تفاعل تقرب من 3 مليون ووصلت إلى ما يقرب من 26 مليون مستخدم، كما حققت في المملكة الأردنية الهاشمية نسبة تفاعل تقرب من 3.5 مليون ووصلت إلى ما يقرب من 16 مليون مستخدم.

وأضافت سوزان مصطفى مدير عام الإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة أن الإعلانات المختلفة للحملة حققت على منصتي Shahid وWatch IT نسب وصول للجمهور بالدول المستهدفة بلغت ما يقرب من 3 مليون في أسواق الخليج العربي عبر منصة Shahid و2.2 مليون عبر منصة Watch IT، كما بلغت نسب مشاهدة الإعلانات ما يقرب من 2.5 مليون عبر منصة Shahid و2 مليون عبر منصة Watch IT.

جدير بالذكر أن المحتوى الترويجي لهذه الحملة يبرز المقاصد السياحية المصرية كمقاصد نابضة بالحياة تحتوي على العديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها.

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