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«التعليم» توضح الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بنظاميها القديم والجديد - أخبار كلمتك

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«التعليم» توضح الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بنظاميها القديم والجديد - أخبار كلمتك

«التعليم» توضح الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بنظاميها القديم والجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - امتحانات الثانوية العامة 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2025 بنظامها القديم، والفئات التي يعقد لها الامتحانات بالنظام الجديد.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 بنظامها القديم، هم الطلاب الراسبون في مواد الصف الثالث الثانوي.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025

الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بنظامها القديم

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة جديدة، لأداء الامتحانات في المواد التي رسبوا فيها، والطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في كافة المواد.

الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بنظامها الجديد

وأضافت الوزارة، أن كافة الطلاب المستجدين بالصف الثالث الثانوي الناجحين والمنقولين من الصف الثاني الثانوي، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي 2012 - 2013، يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2025 بنظامها الجديد في المواد المقررة عليهم.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025

مواد طلاب الثانوية العامة علمي علوم

- مادة اللغة العربية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- مادة الأحياء.

- مادة الكيمياء.

- مادة الفيزياء.

مواد طلاب الثانوية العامة علمي رياضيات

- مادة اللغة العربية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- مادة الرياضيات.

- مادة الكيمياء.

- مادة الفيزياء.

مواد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية

- مادة اللغة العربية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- مادة التاريخ.

- مادة الجغرافيا.

- مادة إحصاء.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025

مجموع درجات مواد الثانوية العامة علمي علوم

- مجموع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

- مجموع درجات مادة الأحياء 40 درجة.

- مجموع درجات مادة الكيمياء 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الفيزياء 60 درجة.

- المجموع النهائي 320 درجة.

مجموع درجات مواد الثانوية العامة علمي رياضيات

- مجموع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

- مجموع درجات مادة الرياضيات 40 درجة.

- مجموع درجات مادة الكيمياء 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الفيزياء 60 درجة.

- المجموع النهائي 320 درجة.

مجموع درجات مواد الثانوية العامة الشعبة الأدبية

- مجموع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

- مجموع درجات مادة التاريخ 40 درجة.

- مجموع درجات مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مجموع درجات مادة إحصاء 60 درجة.

- المجموع النهائي 320 درجة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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