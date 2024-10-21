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أبو العينين: «النواب» تلقى إخطارًا بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

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أبو العينين: «النواب» تلقى إخطارًا بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

أبو العينين: «النواب» تلقى إخطارًا بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تلقي المجلس إخطارا من عدد من الأحزاب بشأن اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس.

وكشف وكيل المجلس، عن تلقي إخطار من حزب مستقبل وطن، باختيار النائب عبد الهادي القصبي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

واختار حزب الشعب الجمهوري، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيسا للهيئة البرلمانية، وأيمن أبو العلا، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ودعاء عريبي، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

وتضمنت إخطارات الأحزاب، اختيار حزب الحرية النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية، وإيهاب منصور، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، وأحمد خليل خير الله، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور، وعاطف المغاوري، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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