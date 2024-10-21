موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي».

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

وطبقًا لخريطة العام الدراسي الحالي 2024-2025، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، من يوم السبت الموافق 25 يناير.

مدة إجازة نصف العام الدراسي 2024

وتستمر إجازة نصف الدراسي 2024 لمدة أسبوعين لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي» والصف الثالث الإعدادي، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير.

الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025

ويبدأ الطلاب الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، من يوم السبت الموافق 8 فبراير، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر مايو المقبل 2025.

انطلاق الدراسة بالعام الجديد 2024

وقد بدأت الدراسة بالعام الدراسي الحالي 2024-2025 لطلاب كافة المدارس من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الماضي، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي حتى منتصف شهر يناير المقبل 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.