طريقة وشروط التقديم.. موعد شراء كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:19 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يبحث الكثير من الأشخاص عن تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والذي يشمل على 70 ألف وحدة في عدد من المدن المختلفة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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موعد شراء كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن عدد الشقق التي سيتم طرحها ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يصل لـ 60 ألف شقة لمحدودي الدخل و10 آلاف لمتوسطي الدخل.

وأوضح الشربيني، موعد فتح باب الحجز لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وشراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات، على أن يكون في شهر نوفمبر المقبل، مضيفًا أن الشقق التي سيتم طرحها سيكون نصفها على الأقل في المدن الجديدة والباقي في المحافظات والمناطق القديمة بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضح الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، التي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وجاءت كالآتي:

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من هنـــــــــــــــــا

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من خلال هذا الرابـــــــــــط.

2- يقوم المواطن بإدخال بياناته ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

3- يختار الدور الذي يرغب في السكن به.

4- يضغط على أيقونة أرغب التقديم، وملء كافة البيانات المطلوبة.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

- يُحظر على الأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأبناء القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.