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طريقة وشروط التقديم.. موعد شراء كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

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طريقة وشروط التقديم.. موعد شراء كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

طريقة وشروط التقديم.. موعد شراء كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:19 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يبحث الكثير من الأشخاص عن تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والذي يشمل على 70 ألف وحدة في عدد من المدن المختلفة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

موعد شراء كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن عدد الشقق التي سيتم طرحها ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يصل لـ 60 ألف شقة لمحدودي الدخل و10 آلاف لمتوسطي الدخل.

وأوضح الشربيني، موعد فتح باب الحجز لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وشراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات، على أن يكون في شهر نوفمبر المقبل، مضيفًا أن الشقق التي سيتم طرحها سيكون نصفها على الأقل في المدن الجديدة والباقي في المحافظات والمناطق القديمة بها.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضح الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، التي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وجاءت كالآتي:

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من هنـــــــــــــــــا

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من خلال هذا الرابـــــــــــط.

2- يقوم المواطن بإدخال بياناته ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

3- يختار الدور الذي يرغب في السكن به.

4- يضغط على أيقونة أرغب التقديم، وملء كافة البيانات المطلوبة.

شقق الإسكان الاجتماعي

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

- يُحظر على الأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأبناء القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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