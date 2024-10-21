زيادة في المعاشات والأجور.. مجدي البدوي: حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع كل ما يتعلق بالمواطن المصري ويلمس معاناته مع موجة الغلاء التي أصابت كل جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.

و أشار البدوي، في تصريحات صحفية إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تؤكد ذلك وتؤكد أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب أعينها.

و توقع البدوي، أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في زيادة في المعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الـ 6 شهور المقبلة.