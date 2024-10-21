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تجربة مبهرة في مصر.. أول تعليق من الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم - أخبار كلمتك

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تجربة مبهرة في مصر.. أول تعليق من الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم - أخبار كلمتك

تجربة مبهرة في مصر.. أول تعليق من الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - كلب الهرم.. أعرب المغامر الرياضي مارشال موشر، صاحب فيديو كلب الهرم، عن إعجابه الشديد بتجربة التحليق بالطائرة الشراعية فوق الأهرام، واصفاً إياها بأنها تجربة فريدة من نوعها.

أول تعليق من الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم

قال مارشال موشر، المغامر الرياضي الأمريكي، ومصور فيديو لصعود ونزول كلب إلى قمة الهرم الأكبر خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» الذي يقدمه باسم طبانة وسارة سراج عبر شاشة «إكسترا نيوز»: إن صعود الكلب على قمة الهرم كان مشهدا استثنائيا».

أبدى موشر إعجابه الشديد بالمشهد الاستثنائي الذي شاهده، مؤكدًا على أن رؤية الكلب على قمة الهرم كانت مصدر إلهام دفعه لمشاركة الفيديو مع العالم.

أكد موشر أن رؤية الكلب على قمة الهرم كانت تجربة فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن يصبح هذا المشهد حديث العالم أجمع، متابعا: أنه كان سعيدا للغاية من رؤية هذا المشهد ولم نكن متأكدين مما رأيناه في البداية وكنا نحاول أن نتحقق أكثر هل هذا الأمر متكررا أم نادرا»

كلب الهرم

شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً محتدماً حول فيديو لكلب ظهر وهو مستلقٍ على قمة أحد أهرامات الجيزة خلال اليومين الماضيين حيث رصدته كاميرا أحد السائحين.

كلب الهرم

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور الكلب على الهرم، بين من ربطه بالطاقة الكونية ومن اعتبره مجرد حادث، خاصة وأن تسلق الأهرامات محظور لأغراض الحفاظ على التراث.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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