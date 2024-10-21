مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - مقررات امتحانات أكتوبر للصف الثالث الابتدائي.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحانات أكتوبر للصف الثالث الابتدائي، بالتزامن مع اقتراب موعد عقد الاختبارات الشهرية.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر للصف الثالث الابتدائي 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصف الثالث الابتدائي، في المقررات التي تم شرحها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحان.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

ووأضافت الوزارة، أن المدارس تبدأ في عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري، وتستمر امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي حتى نهاية الأسبوع.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي، في الفترة الثانية من اليوم الدارسي، ويتم تخصيص الفترة كاملة أو نصفها لعقد الامتحان وفق الوزن النسبي لطبيعة للمادة.

مواصفات امتحانات شهر أكتوبر 2024

ويتم وضع امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي، بمعرفة موجه أول المادة مع مٌراعاة مُواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتم تنفيذ 3 نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، ليكون هناك 3 نماذج امتحانية بامتحانات شهر أكتوبر 2024 للمادة داخل الفصل الواحد.

ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل.

- عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

- تختص مديرية التربية والتعليم بوضع جدول امتحانات شهر أكتوبر.

- مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر.

- وضع امتحانات شهر أكتوبر من قبل مدرس المادة.

- تنفيذ 3 نماذج امتحانية من قبل موجه أول المادة.

- يتم تسلم النماذج الامتحانية للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس.

- عقد امتحانات شهر أكتوبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة.