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مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي - أخبار كلمتك

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مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي - أخبار كلمتك

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - مقررات امتحانات أكتوبر للصف الثالث الابتدائي.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحانات أكتوبر للصف الثالث الابتدائي، بالتزامن مع اقتراب موعد عقد الاختبارات الشهرية.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر للصف الثالث الابتدائي 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصف الثالث الابتدائي، في المقررات التي تم شرحها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحان.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

ووأضافت الوزارة، أن المدارس تبدأ في عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري، وتستمر امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي حتى نهاية الأسبوع.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي، في الفترة الثانية من اليوم الدارسي، ويتم تخصيص الفترة كاملة أو نصفها لعقد الامتحان وفق الوزن النسبي لطبيعة للمادة.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024

مواصفات امتحانات شهر أكتوبر 2024

ويتم وضع امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثالث الابتدائي، بمعرفة موجه أول المادة مع مٌراعاة مُواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتم تنفيذ 3 نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، ليكون هناك 3 نماذج امتحانية بامتحانات شهر أكتوبر 2024 للمادة داخل الفصل الواحد.

ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل.

- عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

- تختص مديرية التربية والتعليم بوضع جدول امتحانات شهر أكتوبر.

- مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر.

- وضع امتحانات شهر أكتوبر من قبل مدرس المادة.

- تنفيذ 3 نماذج امتحانية من قبل موجه أول المادة.

- يتم تسلم النماذج الامتحانية للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس.

- عقد امتحانات شهر أكتوبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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