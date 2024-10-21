ثاني أيام نوة رياح الصليب.. استقرار حالة الطقس في الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - طقس الإسكندرية.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، لتشهد الإسكندرية حالة من الطقس المستقر، رغم تزامن نوة رياح الصليب، التي تعمل على وجود اضطرابات جوية في عروس البحر المتوسط.

نوة رياح الصليب في الإسكندرية

أوضحت الأرصاد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الاثنين، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية على عروس البحر المتوسط، تزامنًا مع ثاني أيام نوة رياح الصليب.

الطقس في الإسكندرية

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا.

حالة الطقس في الإسكندرية

وأضافت بوجود نشاط رياح، أثناء فترات الليل، وحتى فترة الصباح، تعمل على تلطيف الأجواء، وزيادة الإحساس بالانخفاض في قيم درجات الحرارة.

درجة الحرارة في الإسكندرية

ولفتت إلى أن قيم درجات الحرارة معتدلة وتعتبر حول المعدلات الطبيعية خلال فترة نوة رياح الصليب، وتسجل العظمى في الإسكندرية ما بين 27 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

طقس الإسكندرية

يشهد البحر المتوسط في الإسكندرية اليوم الاثنين، حالة متراوحة من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

نوة رياح الصليب

يذكر أن نوة رياح الصليب، هي إحدى النوات الشهيرة التي تشهدها الإسكندرية خلال فصل الشتاء، وضربت عروس البحر المتوسط أمس الأحد 20 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية.

وتتسم نوة الصليب هذا العام بنشاط رياح غربية شديدة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقعت الهيئة بإن نوة رياح الصليب لهذا العام ستكون غير ممطرة.